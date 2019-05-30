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30.05.19 19:42

Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 30 мая, сотрудники Национальной полиции задержали на взятке заместителя начальника отдела горсовета Днепра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

В феврале этого года в городской совет Днепра обратился предприниматель о выделении ему в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Данным вопросом начал заниматься чиновник профильного направления. Он сообщил предпринимателю, что помещения, в распоряжении городского совета будут выставлены на открытые торги. Чтобы одержать победу в конкурсе предприниматель должен заплатить заместителю начальника отдела 2 тыс. долларов.

Сегодня, 30 мая, чиновника задержали за получение взятки в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

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Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 03

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

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