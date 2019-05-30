Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии

Распоряжение о ликвидации размещено на сайте оккупационного правительства Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия республики Крым "Киностудия "Ялта-фильм" и высвобождением работников", - указано в документе.

Согласно распоряжению, создается соответствующая ликвидационная комиссия, а сам процесс должен продлиться год.

Контролировать исполнение данного распоряжения будет так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Лариса Опанасюк.

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Так называемый "парламент Крыма" 2 сентября 2014 года одобрил постановление о выкупе Ялтинской киностудии "в собственность полуострова", но уже 10 сентября так называемый "Госсовет Крыма" принял постановление о ее "национализации".

Оккупационные власти полуострова закрепили имущество Ялтинской киностудии за так называемым "Министерством культуры Крыма".

В феврале 2018 года марионетка Кремля, назначенный оккупантами "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что так называемые "власти полуострова" планируют возрождать Ялтинскую киностудию за бюджетный счет. Тогда Аксенов заявил, что в восстановление киностудии нужно вложить порядка 4 миллиардов рублей (около 1,7 млрд гривен) из российского бюджета, поскольку частные инвесторы не хотят этим заниматься.

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Позже оккупационный "министр культуры Крыма" Арина Новосельская заявляла, что Ялтинскую киностудию передадут в собственность России.