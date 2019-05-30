Двое пострадавших во время бунта в одесской колонии остаются в больнице в тяжелом состоянии

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что бунт в Южной исправительной колонии (№51) начался во время планового обыска: заключенные начали бить сотрудников учреждения, ломать и поджигать имущество.

"В результате 16 сотрудников получили травмы различной степени тяжести. Сейчас два сотрудника Одесской исправительной колонии (№14) - находятся в больнице в тяжелом состоянии", - заявил Малахов.

Он уточнил, что инспекторы Одесской колонии были направлены на помощь коллегам учреждения №51.

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При этом Малахов отметил, что конфликт удалось решить путем мирных переговоров без применения спецсредств. Это было сделано, чтобы не допустить новых пострадавших и жертв.

Чиновник утверждает, что никто из осужденных не пострадал. Аналогичное заявление сделал представитель уполномоченного ВР по правам человека на юге Украины Александр Остапенко, который отметил, что, узнав о мятеже, немедленно выехал в колонию.

"Меня беспрепятственно допустили на территорию", - подчеркнул Остапенко.

По его словам, у специально созданного штаба силовиков был принципиальный подход - мирные переговоры, и мятежники потом сами разошлись по своим секторам.

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Остапенко утверждает, что не зафиксировал никаких силовых наказаний в отношении осужденных, и сами арестанты ему не жаловались.

После завершения особого периода, введенного на территории колонии до 7 июня, Остапенко намерен вместе с общественниками-мониторами 9 июня посетить учреждение. Планируется общение с максимально возможным количеством осужденных, чтобы выяснить все причины и обстоятельства случившегося, в том числе относительно условий содержания и качества питания.

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Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

После бунта колонию хотят закрыть, соответствующие документы были поданы в Министерство юстиции 30 мая.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.