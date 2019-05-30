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30.05.19 21:17

Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили

Факт потери или восстановления гражданства в отношении Саакашвили не имеет никакого отношения к правовому преследованию или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс.

саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкоц на Грузия-online, об этом заявил прокурор Кока Кацитадзе.

Как отметил Кацитадзе, прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михеила Саакашвили и эти правовые процедуры не прекращались.

"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении его или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс.

Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!

В издании напоминают, что Саакашвили осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, и обвиняется и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди".

Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили", - заявил Кока Кацитадзе.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.

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