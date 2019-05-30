Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкоц на Грузия-online, об этом заявил прокурор Кока Кацитадзе.



Как отметил Кацитадзе, прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михеила Саакашвили и эти правовые процедуры не прекращались.



"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении его или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс.



Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!



В издании напоминают, что Саакашвили осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, и обвиняется и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди".

Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили", - заявил Кока Кацитадзе.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.