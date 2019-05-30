Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Президент также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.
Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.
Кроме этого, Зеленский отметил, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран.