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30.05.19 21:22

Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО

30 мая в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианам и федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом.

Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Президент также отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.

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Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу 01

Кроме этого, Зеленский отметил, что готов посетить Францию ​​и Германию по приглашению лидеров этих стран.

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