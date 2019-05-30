Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остаётся. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики... Или усилить их все", - сказал он

"Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу. ФОТО