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30.05.19 21:54

Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир

Совладелец и руководитель студии "Квартал-95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира считает, что войну на Донбассе начали, чтобы "подзаработать".

Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - руководитель "Квартала-95" Борис Шефир

Об этом он заявил в интервью изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир.

По мнению руководителя ООО "Квартал-95", война должна окончиться со сменой власти в стране.

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - считает он.

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