ЦИК разрешил еще 30 организациям наблюдать за парламентскими выборами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ЦИК в Фейсбуке.

"По состоянию на 30 мая 2019 года Комиссия предоставила разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В частности, в четверг ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 30 общественным организациям, а именно: Всеукраинскому объединению "Антикоррупционный блокпост", Всеукраинским общественным организациям "Жінки Батьківщини", "Комитет избирателей Украины", Всеукраинской молодежной общественной организации "Студенческая республика", общественным организациям "Адвокат" Правозащитная группа", "Ассоциация Политических Наук", "Всеукраинская общественная организация "Молодой Народный Рух", "Всеукраинская региональная экспертно-юридическая ассоциация влияния", "Всеукраинское объединение "Рух вільних селян", "Всеукраинское объединение "Общее дело", "Всеукраинское объединение "Успешная стража", "Всеукраинское движение "Сила права", "Общественное объединение Луганщины", "Единый Союз Патриотов Украины", "Защити свой голос", "Контроль за выборами", "Николаевщина - надежный партнер", "Национальный интерес Украины", "Национальные Дружины", "Сагарис", "Сознательная Общественность", "Настоящие перемены", "Фонд развития гражданского общества", "Центр по предоставлению правовой помощи", "Центр контроля предвыборных программ", "Черниговский правозащитный союз", "Честное украинское село", Народно-демократической лиге молодежи, Хмельницкой областной общественной организации "За конкретные дела".

ЦИК также предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей за выборами общественной организации "Общественная инициатива "Лад" на территории Черкасской области.