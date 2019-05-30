ЕС ожидает от России выполнения решения Международного трибунала по освобождению украинских военнопленных моряков

Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС ожидает, что Россия вовремя выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая по поводу инцидента, произошедшего вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018, и освободит задержанных украинских военнослужащих и суда безусловно и без задержек", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.