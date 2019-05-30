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30.05.19 22:54

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО

В Киевской области правоохранители остановили деятельность нелегального цеха по обработке незаконного добытого янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 01

Уроженец другой страны, вместе с сообщниками организовал в Одесской области нелегальное производство по обработке незаконного добытого янтаря. Деятельность "янтарного" дельца была пресечена в феврале этого года.

Однако, указанное лицо продолжала осуществлять противоправную деятельность, организовав на Киевщине в Васильковском районе нелегальное производство по обработке незаконно добытого янтаря, оборудовав в складских помещениях специальный цех.

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 02

Смотрите: СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 03

В среду, 30 мая, сотрудниками СБУ в местах расположения нелегального производства был проведен санкционированный обыск.
Во время обыска обнаружены и изъяты 5 станков для обработки драгоценного камня, 80 мешков с янтарем-сырцом общим весом почти 2 тонны.

На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура 04

Смотрите также: Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности и проведение соответствующих экспертиз.  Досудебное расследование в уголовном производстве открыто по факту нарушения правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч. 4 ст. 240 УК Украины.

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