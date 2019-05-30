Суд продлил до 28 июля содержание под стражей обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Сейчас Шевченковский райсуд допрашивает свидетелей стороны защиты по делу.

Свидетель Петр Ромыгайло в 2014 году возглавлял штаб сектора "Д", где разведкой командовал полковник Иван Безъязыков. По словам свидетеля, обвиняемый и еще двое офицеров 16 августа 2014 г. пошли договариваться с оккупантами об обмене пленными и погибшими. Начальник разведки в то время владел важной информацией, поэтому его участие в операции имело определенные риски. Но желающих идти на переговоры было немного.

"Он уехал, я так понял, по устному распоряжению. В то время у нас не было никаких руководящих документов, сейчас у нас такие документы есть, уже во время войны мы их разработали. А в то время отправляли", - говорит свидетель.

Ромигайло не известны условия, в которых Безъязыков находился в плену. Но уже на второй день после исчезновения переговорщиков командный пункт сектора уничтожили ракетным ударом со стороны Российской Федерации.

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"Погибло много военнослужащих, были тяжело раненые. Нанесли боевые поражения по другим объектам. Я не говорю, Безъязыков давал это, не Безъязыков - я не знаю", - объясняет Ромигайло. Но полковник Безъязыков владел информацией о расположении таких объектов.

"Я как начальник разведки не имел полной картины операции, которая проводилась сектором "Д" в своей зоне ответственности. Можете ли Вы это подтвердить?" - спросил обвиняемый.

"Я не могу такого подтвердить, что вы не имели этой информации. План операции когда докладывался, начальник разведки присутствовал", - ответил на вопрос свидетель.

Жена обвиняемого - Маргарита Безъязыкова - рассказывает суду свою версию пребывания мужа в плену. Сначала она не имела о нем никакой информации. Пока через соцсети с ней не связались боевики, которые сказали приобрести новую сим-карту и ждать.

"Я на свой страх и риск сообщила СБУ об этом. Все, когда муж выходил на связь, коммуникации. Я приходила сама в СБУ и сама им сообщала. Поэтому это не установленный факт, когда сейчас зачитывают там что-то", - убеждает жена обвиняемого.

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Из-за нехватки времени судья постановила: продолжить допрос Маргариты Безъязыковой на следующем заседании. На этом осталось время только для определения меры пресечения. Прокуратура настаивает - обвиняемый и в дальнейшем должен находиться под стражей.

"Преступления, которые инкриминируются господину Безъязыкову, отнесены к категории особо тяжких и за них предусмотрено очень суровое наказание, что само собой, может побудить человека уклониться от его отбывания", - отмечает прокурор.

В результате судьи оставили Ивана Безъязыков за решеткой до 28 июля. Следующее заседание суда назначено на 11 июня.

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Напомним, Иван Безъязыков - кадровый офицер ВСУ, в августе 2014 года попал в плен наемников РФ, где находился 23 месяца. Однако, по версии следствия, там он сотрудничал с боевиккми "ДНР". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.