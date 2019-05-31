Конституционный Суд 4 июня начнет рассмотрение конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня заседаний КС, опубликованную на сайте суда.

Четвертым пунктом на 4 июня в повестке дня стоит рассмотрение президентского указа о роспуске парламента.

"Рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

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