Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", - сказал он.

"Нам это может нравиться или не нравиться, но уже несколько лет такой формат существует и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах", - указал секретарь СНБО Украины.

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