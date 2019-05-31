В Венгрии арестовали украинского капитана теплохода, столкнувшегося с катером на Дунае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

64-летний украинский гражданин Юрий С. из Одессы, который является капитаном речного теплохода Viking Sygin, был задержан в качестве подозреваемого.

Уголовное расследование проводится по статье халатность во время движения на воде, что привело к массовым жертвам.

Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.

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