В Венгрии арестовали украинского капитана теплохода, столкнувшегося с катером на Дунае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
64-летний украинский гражданин Юрий С. из Одессы, который является капитаном речного теплохода Viking Sygin, был задержан в качестве подозреваемого.
Уголовное расследование проводится по статье халатность во время движения на воде, что привело к массовым жертвам.
Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.
Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.