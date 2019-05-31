"Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции Ле Дриан о встрече с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава МИД Франции сказал в Киеве после совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встречи с президентом Украины.

В частности, французский министр отметил, что вместе со своим немецким коллегой провели встречу с Зеленским, чтобы передать главе Украинского государства поздравления в связи с его избранием на должность президента, а также "вдохновить его на осуществление высокой миссии".

"И заверить его в нашей поддержке в выполнении тех больших задач, которые возложены на плечи", - добавил ле Дриан.

Он отметил, что на встрече обсуждалась поддержка усилий Зеленского в контексте реализации реформ, в которых нуждается Украина, но также поддержка намерения президента Украины достичь мира на Донбассе.





Ле Дриан напомнил, что Франция и Германия являются посредниками в "нормандском" переговорном процессе и способствуют переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"По итогам встреч и обмена мнениями, которые мы имели, мы можем сказать, что общение с президентом было чрезвычайно полезным и содержательным. И позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий", - подчеркнул Ле Дриан.





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