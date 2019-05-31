"Ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки", - Ирина Геращенко о консультациях с Зеленским

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Ключевое: Из стенограммы четко видно, что Парубий, я, руководители БПП, НФ и РПЛ (Радикальная партия Олега Ляшко. - Ред.) заявили о неконституционности роспуска. И ни БПП, ни НФ не соглашались на закрытые списки", - написала Геращенко.

Она также отметила то, что в стенограмме некоторые лидеры фракций не идентифицированы - обозначены как "выступающий".

"Большинство присутствующих в зале - а это лидеры фракций, приглашенные и допущенные на четвертый, президентский, этаж по списку названы как "Выступающий". То есть, на консультациях их так и не идентифицировали, кто есть кто", - написала Геращенко.

Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского 30 мая вечером была обнародована стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая 2019 года.