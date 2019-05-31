"Это реализация путинской программы борьбы со всем украинским", - Кириленко о заявлении Бориса Шефира про отмену квот и закона о языке

Об этом написал Вячеслав Кириленко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Соавтор избирательной программы Президента Б.Шефир выступил за отмену Закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича" , - отметил Кириленко.

Напомним, первый помощник Президента Сергей Шефир считает квоты на украиноязычный продукт "искусственной и гадкой штукой" и надеется вернуться к работе на российском рынке. Также он выступил за отмену закона о языке.

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