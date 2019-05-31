В Киеве соберется Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Польскую делегацию больше всего будет интересовать новая политическая ситуация в Украине, связанная с избранием президента и досрочными парламентскими выборами. Об сообщил вице-маршалок Сената Польши Богдан Борусевич.

"Нас будет интересовать новая ситуация в Украине, я буду спрашивать о намерениях акторов украинской политической сцены в парламенте, ведь там есть разные фракции", - заявил Борусевич.

Он добавил, что другие вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики и т.д. в свете нынешних политических изменений в Украине сейчас несколько отойдут на второй план.

Читайте на Цензор.НЕТ: Грибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета

Как подчеркнул польский политик, Польша "всегда поддерживала и будет продолжать поддерживать Украину на пути реформ и сближение с ЕС и НАТО".

Он выразил надежду, что новоизбранный Президент Владимир Зеленский продолжит выбранный Киевом курс в направлении европейской и евроатлантической интеграции.

Борусевич также выразил надежду, что в Киеве делегации парламентов Польши и Литвы смогут встретиться с представителями Администрации Президента Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Постоянное присутствие армии США в Польше - четкий сигнал для Кремля, - Качиньский