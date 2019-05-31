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31.05.19 11:45

Аваков не пойдет на парламентские выборы, но обеспечит порядок, как на президентских

Глава МВД Арсен Аваков не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Аваков не пойдет на парламентские выборы, но обеспечит порядок, как на президентских

Об этом Аваков написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной службы по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах", - заявил Аваков.

Министр призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности.

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"Демократия - это, прежде всего, безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить", - резюмировал Аваков.

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