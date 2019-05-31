Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было, - Парубий

"Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций об открытых списках – это откровенная неправда… Большинство, преобладающее большинство фракций, выступили за открытые списки и не давали подтверждения на идею Богдана (глава администрации президента Андрей Богдан. – Ред.) - о том, что необходимо сделать закрытые списки", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что "назначение главы администрации вопреки закону о люстрации – это для всех, кто от Майдана и до настоящего времени боролся за изменения в стране, является просто пощечиной".

"Очень жаль, что начинается президентство с антиконституционных указов и начинается с неправды. И это может прочитать любой человек", - подчеркнул Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады