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31.05.19 12:08

Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь опроверг информацию о каких-либо договоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было, - Парубий

"Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций об открытых списках – это откровенная неправда… Большинство, преобладающее большинство фракций, выступили за открытые списки и не давали подтверждения на идею Богдана (глава администрации президента Андрей Богдан. – Ред.) - о том, что необходимо сделать закрытые списки", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что "назначение главы администрации вопреки закону о люстрации – это для всех, кто от Майдана и до настоящего времени боролся за изменения в стране, является просто пощечиной".

"Очень жаль, что начинается президентство с антиконституционных указов и начинается с неправды. И это может прочитать любой человек", - подчеркнул Парубий.

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