Почти все деньги, которые "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила с начала этого года, пришли от Медведчука, - ЧЕСНО

Об этом свидетельствует финансовый отчет партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСНО.

Центральный штаб партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отчитался, что в первом квартале 2019 получил 768,5 тысячи гривен взносов от физических лиц. 701,6 тысяч гривен из них перевел Виктор Медведчук.

Официально Виктор Медведчук не владеет бизнесом в Украине. По данным аналитического портала YouControl, владелицей ряда компаний, которые еще в 2016 формально принадлежали Медведчуку, теперь является его жена Оксана Марченко. Медведчук признал, что, хотя бизнес оформлен на его жену, фактически контролирует его он сам.

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Вторым по величине взносов в пользу "Оппозиционной платформы - За жизнь" стал руководитель ОО "Киевская областная благотворительная еврейская община" Марк Тальянский. Он передал партии 28,9 тысячи гривен.

Глава организации "Оппозиционного платформы - За жизнь" в Виннице, спортсмен и бизнесмен Донатас Пискун перечислил партии 14 тысяч гривен.

Столько же пожертвовал и директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич. Эта организация зарегистрирована в помещении нардепа Вадима Рабиновича, местоположение которого совпадает с официальным адресом партии.

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Чуть меньше, а именно, 10 000 гривен, передал бизнесмен Олег Мажуга.

В течение прошлого года "Оппозиционная платформа - За жизнь" собрала 1,2 миллиона гривен, а в 2017-м - всего полмиллиона.