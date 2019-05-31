Минюст зарегистрировал смену главы партии "Слуга народа"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", согласно сервису "Опендатабот", соответствующая смена руководства партии "Слуга народа" произошла 30 мая.

Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская указала, что меры по государственной регистрации политических партий обеспечиваются Департаментом государственной регистрации и нотариата Минюста.

"…документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии "Слуга народа" поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины", - написала она в Facebook, добавив, что изменения уже внесены в Государственный реестр.

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