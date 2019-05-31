Для встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения", - заявил Песков.

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Он отметил, что в Кремле знают о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась. "Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту. – Ред. пока нет", - констатировал пресс-секретарь Путина.

Сегодня, 31 мая, Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля.

Ранее об этом же заявлял спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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