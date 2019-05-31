Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах, - Разумков

"Это очередной фейк и "черные" технологии, которые применяют против нас конкуренты. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и распространяется для того, чтобы дискредитировать партию и ввести в заблуждение наших избирателей. Нет никаких оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" принять участие в выборах", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Разумков указал, что к "выливанию информационной грязи прибегают тогда, когда нет других инструментов для борьбы". "Наша стратегия, в отличие от оппонентов, - честно вести избирательную кампанию", - подчеркнул он.

Разумков напомнил, что 8 июня будет проведен съезд "Слуги народа", на котором будут представлены кандидаты в Верховную Раду.

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"Хочу заметить, что только за одни сутки с помощью сайта партии к нашей команде присоединились более 20 000 человек. Часть из них предложили себя кандидатами в народные депутаты в одномандатных округах. Все анкеты будут изучены, претенденты пройдут тщательную проверку. И только после этого мы определим тех, кто будет шанс представлять партию "Слуга народа" в парламенте", - отметил он.

Разумков подчеркнул, что цель партии - взять как можно больше мест в Верховной Раде для реализации тех задач, которые поставило общество перед президентом Украины Владимиром Зеленским. "Поэтому мы расцениваем эти выборы фактически, как третий тур президентских выборов", - добавил он.