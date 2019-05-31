Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.05.19 14:36

Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Пятого президента Украины Петра Порошенко избрали председателем новой партии "Европейская солидарность", которая ранее называлась "Блок Петра Порошенко".

Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Такое решение было принято на съезде партии 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Председателем партии "Европейская Солидарность" избран Петр Порошенко", - отметил председательствующий на съезде.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в съезде приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил членский билет. ВИДЕО

Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100