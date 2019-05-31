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31.05.19 15:05

Аваков представил Зеленскому Балана, Лебедя и Кондратюка на руководящие посты в Нацгвардии, - Бутусов

В пятницу, 30 мая, произошло представление президенту Владимиру Зеленскому кандидатов на посты нового руководства Национальной гвардией Украины.

Аваков представил Зеленскому Балана, Лебедя и Кондратюка на руководящие посты в Нацгвардии, - Бутусов

Об этом сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, глава МВД Арсен Аваков провел представление таких кандидатов:

Николай Балан, нынешний и.о. командующего НГУ - заместитель командующего по боевой подготовке, представлен на пост командующего Нацгвардией.

Алексей Лебедь - командующий Восточным ТРК НГУ - представлен на пост заместителя командующего по боевой подготовке Нацгвардии.

Владимир Кондратюк - командующий Южным ТРК НГУ - представлен на пост начальника штаба Нацгвардии.

"Думаю, в Нацгвардии такие перемены будут восприняты позитивно. Надеюсь, что руководство страны, президент и министр МВД поставят задачу сократить огромный бесполезный административный аппарат НГУ, устранить воров и дураков от командования воинскими частями. Посмотрим, какие планы будут реализованы, узнаем, как новое руководство видит проведение реформ Нацгвардии, насколько серьезны и основательны будут проекты изменений.

В ближайшее время ожидается подписание указов президента и назначения состоятся.

Цензор.НЕТ постарается побыстрее подготовить интервью с руководством НГУ сразу после официальных назначений", - написал Бутусов.

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