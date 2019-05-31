Аваков представил Зеленскому Балана, Лебедя и Кондратюка на руководящие посты в Нацгвардии, - Бутусов

Об этом сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, глава МВД Арсен Аваков провел представление таких кандидатов:
Николай Балан, нынешний и.о. командующего НГУ - заместитель командующего по боевой подготовке, представлен на пост командующего Нацгвардией.
Алексей Лебедь - командующий Восточным ТРК НГУ - представлен на пост заместителя командующего по боевой подготовке Нацгвардии.
Владимир Кондратюк - командующий Южным ТРК НГУ - представлен на пост начальника штаба Нацгвардии.
"Думаю, в Нацгвардии такие перемены будут восприняты позитивно. Надеюсь, что руководство страны, президент и министр МВД поставят задачу сократить огромный бесполезный административный аппарат НГУ, устранить воров и дураков от командования воинскими частями. Посмотрим, какие планы будут реализованы, узнаем, как новое руководство видит проведение реформ Нацгвардии, насколько серьезны и основательны будут проекты изменений.
В ближайшее время ожидается подписание указов президента и назначения состоятся.
Цензор.НЕТ постарается побыстрее подготовить интервью с руководством НГУ сразу после официальных назначений", - написал Бутусов.