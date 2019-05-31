Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович

"Я встречался и с президентом Порошенко, и теперь с президентом Зеленским. Они разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней. Это проевропейская политика, которая имеет целью улучшение стандартов жизни украинцев, урегулировать конфликт на Донбассе", - сказал Чапутович журналистам после встречи глав МИД Польши и Швеции с президентом Украины в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поэтому определенно можно сказать, что направление внешней политики (Украины. - Ред.) останется прежним – проевропейским, прозападным и нацеленным на защиту от российской агрессии", - добавил глава польского внешнеполитического ведомства.

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