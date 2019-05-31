Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.05.19 15:39

Среди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ, - разведка

Из-за введения российским командованием упрощенного медосмотра призывников в рядах оккупантов растет количество носителей инфекций. Заболевания обнаруживают на поздних стадиях и увольняют больных со службы.

террорист,боевик,оккупант,днр,лнр,враг,противник

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление информации разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала мая этого года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных. Большинство носителей указанных заболеваний - это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в том числе лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы", - сообщил Праута.

По его словам, инфицированных в подразделениях оккупантов выявляют преимущественно на поздних стадиях развития болезни. Это способствует распространению инфекционных заболеваний.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук

Как отмечалось во время брифинга, командование российско-оккупационных войск скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Выявленных больных увольняют с военной службы без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100