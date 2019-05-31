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31.05.19 16:06

Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив

Первый вице-премьер-министр Степан Кубои заявил, что в Украине не менее трех лет действуют цифровые сервисы, которыми граждане могут воспользоваться с помощью смартфонов.

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Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"То, что сейчас называют "государством в смартфоне", мы уже создали. Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство, не выходя из дома", - заявил Степан Кубив.

По его словам, также в смартфоне уже доступны административные услуги.

"На сайте Правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью онлайн. Вы можете зарегистрировать бизнес онлайн; получить многочисленные справки и выписки из реестров; подать заявление на пособие при рождении ребенка и многое другое", - подчеркнул Кубив.

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Он также призвал депутатов принять участие в создании "государства в смартфоне" в контексте поддержки законопроекта о "Е-малыш".

"Эта инициатива даст родителям возможность получить в электронном виде 10 услуг, связанных с рождением ребенка", - сказал чиновник.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда стремится сделать "страну в смартфоне, правительство в смартфоне".

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