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31.05.19 16:53

Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак. ФОТО

В 2019 году на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя будет выделено 45 млн грн.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с рабочим визитом на Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак 01

"Я принял решение о выделении 25 млн грн на ремонт для того, чтобы привести в порядок ваши помещения и 20 млн грн на оборудование, так как без современного оборудования для диагностики лечить очень трудно", - отметил министр встречаясь с коллективом госпиталя.

Полторак также посетил раненых бойцов, проходящих лечение в Мукачевском военном госпитале.

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За самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении боевых задач на Востоке страны, образцовое выполнение воинского долга, мужество и отвагу, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады были награждены знаками отличия Министерства обороны Украины. Бойцы получили боевые ранения в ходе боев за Дебальцево и сейчас проходят повторное лечение в медицинском учреждении.

Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак 02

Нагрудным знаком "За воинскую доблесть" награжден старший лейтенант Владимир Продун. Нагрудным знаком "За образцовую службу" награжден младший сержант Владислав Жовтан.

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