В России к Павлу Грибу трижды не пустили адвоката Дубровину

Об этом она сообщила МБХ медиа, передает Цензор.НЕТ.

"Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там весь день, но безрезультатно — говорят, все занято, не могут пустить", - рассказала Дубровина.

При этом, по ее данным, Грибу по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается.

Она добавила, что сторона защиты направляла обращение на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, однако ответ получен не был. Дубровина ранее сообщала, что Гриб страдает хроническими заболеваниями — портальной гипертензией, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Сейчас Гриб находится в СИЗО-4 Ростова-на-Дону.

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Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Позже адвокат Марина Дубровина сообщила, что Певел Гриб объявил голодовку. "Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", – сказала Дубровина. Она также сообщила, что приговор будет обжалован.

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