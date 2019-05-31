Председатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница требовала 10 тысяч долларов от местного частного предпринимателя за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка общей площадью полгектара с перспективой приватизации надела.

Правоохранители задержали чиновницу рядом со зданием сельсовета после получения ею очередной части взятки в размере 2 тысячи долларов. Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения злоумышленницей "предоплаты".

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Во время обыска в ее рабочем кабинете правоохранители обнаружили наличные в иностранной валюте, происхождение которой выясняется, и часть средств, полученных от противоправной деятельности.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и других возможных фактов незаконной деятельности задержанной. Также проверяется причастность других должностных лиц и депутатов сельсовета к махинациям с земельными участками.