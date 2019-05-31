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31.05.19 18:17

Враг 8 раз нарушил перемирие с начала суток. Под Травневым применил артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС

С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз открывал огонь по позициям Объединенных сил:

дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм;

дважды у города Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи города Авдеевка - из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Травневе - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

у населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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