Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая. Президент определил его как неотложный.

Текст документа на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

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Как отметили в пресс-службе президента, глава государства убежден, что следует законодательно закрепить возможности реализации отдельными категориями военнослужащих предусмотренного статьей 38 Конституции Украины права свободно избирать народных депутатов Украины наравне с другими гражданами.

"Документом предлагается закрепить в Законе "О выборах народных депутатов Украины" положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны Украины специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украина военных формирований, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

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Речь идет прежде всего о тех, кто выполняет задачи в зоне проведения ООС.