Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке, с войной на востоке нашей страны. А через одно - будет посвящено проблемам энергетики", - сказал Данилюк.

По его словам, в пятницу 31 мая состоялось совещание с членами СНБО и это "был новый формат - совещание". На совещании шла речь о готовности Украины к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

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Напоминаем, Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в состав СНБО.