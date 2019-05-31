Большинство членов СНБО выступают за перенос сроков запуска нового рынка электроэнергии, - Данилюк

Об этом сообщил в ходе брифинга секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона (О рынке электроэнергии - Ред.) нужно откладывать. Вопрос, делать это на 3 месяца, на 9 месяцев или на год. Но также была позиция, что надо готовиться к тому, что он все-таки будет внедрен", - сказал Данилюк.

"Не последнюю роль играет способность внести изменения в закон, который отсрочит. Воспримет ли Верховная Рада этот закон как приоритетный, будет ли достаточно голосов? Сейчас этот вопрос открытый. Окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - добавил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО. ФОТОрепортаж

Также он сообщил, что через 2 недели будет проведено еще одно заседание СНБО на энергетическую тему, на котором будут приняты необходимые решения.

Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии в Украине, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.

В ЕБРР не понимают, как можно внедрить новый рынок в запланированные сроки. При этом, как отмечают в банке, Украина "семимильными шагами" движется к запуску либерализованной модели э/э с июля в условиях недостаточного тестирования механизма взаимодействия всех элементов рынка, отсутствия прописанного в законодательстве процесса постепенного внедрения нового рынка, а также низкой вероятности принятия Верховной Радой решения о переносе даты старта. На этом фоне отсутствует уверенность, в том числе и у инвесторов, в стабильной работе энергосистемы, считают в ЕБРР.

Также читайте: СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка. ДОКУМЕНТ