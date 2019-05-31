В память о погибшем на Донбассе воине Викторе Куропятнике в его родной школе открыли мемориальную доску. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Первая электронная газета".

Виктор Куропятник родился 16.11.1973 года в селе Аджамка Кропивницкого района Кировоградской области.

В 1990 окончил сельскую школу №1, после чего учился в Кировоградской морской школе ДОСААФ. Работал мотористом бетоносмесительного оборудования и оператором-мотористом электро-пневмо насосов.

08.05.2015 года Виктор Николаевич был мобилизован в украинскую армию. Он служил в 3-й роте 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты в 20.07.2016-го года.

Демобилизовавшись, успел поработать в ООО "Агролига Трейд", а с 21 октября 2018 года находился на контрактной службе.

Похоронен 17 декабря 2018 на Аллее Почетных воинских захоронений Ривнянского кладбища Кропивницкого. У него остались жена и трое детей.

Указом Президента Украины № 47/2019 от 28 февраля 2019 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воина 79-й ОДШБр Виктора Куропятника, погибшего 13 декабря на Донбассе, похоронят в Кропивницком





