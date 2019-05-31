В АП нынешнего президента мне были сказаны "странные вещи", - глава НОТУ Аласания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 31 мая "Громадському" заявил глава НОТУ Зураб Аласания.



"Общественное и его филиалы будут жить. Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне были сказаны странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру – старая система всем не нравилась, надо лечить. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, непонятно, что из этого получится. То есть я такой настороженный", – сказал он.



Глава НОТУ отметил также, что телерадиокомпания получила от правительства только 59% финансирования.



"Должны были пересмотреть в первом полугодии, но ничего не пересмотрели. Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят: "Пересмотрим". Но потом не пересматривают. Поэтому мы на полгода живем весь год", – подчеркнул Аласания.

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Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.