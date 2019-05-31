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31.05.19 20:14

Двое чиновников филиала "Укрзализныци" задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" и начальника отдела указанной филиала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Двое чиновников филиала Укрзализныци задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура 01

Установлено, что вышеуказанные должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. ривен взятки за заключение договора ответственного хранения.

Злоумышленники задержаны "на горячем" после передачи всей суммы взятки.

Двое чиновников филиала Укрзализныци задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура 02

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Двое чиновников филиала Укрзализныци задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура 03

В настоящее время решается вопрос об уведомлении взяточников о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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