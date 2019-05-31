В ходе испытания катеров "Кентавр" обнаружено несоответствие максимальной скорости заявленным характеристикам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет об этом сообщает Украинский милитаристский портал

Кроме того был выявлен ряд других несоответствий, которые уже были исправлены производителем - компанией "Кузня на Рибальском".

Проектом предусмотрена максимальная скорость катеров до 40 узлов, что по проекту имеет достигаться двумя водометами производства компании Hamilton Jet из Новой Зеландии и силовыми установками Caterpillar, установленными на катер.

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Однако сейчас эти показатели не достигаются:

Сейчас нас полностью не удовлетворяет максимальная скорость "Кентавра", над этим работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера, - рассказал начальник управления кораблестроения Командование Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук "Флоту Украины"

В ходе доработок были внесены изменения в конструкцию корпуса катера и его энергетической установки по результатам выхода в море было установлено, что общая шумность катера стала значительно меньше.

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Другим положительным моментом после доработок стала маневренность, сейчас при перекладке рулей с левого борта на правый, на полной скорости катер разворачивается практически на месте.

"Также положительным моментом является крен катера в четыре градуса, что, конечно, является плюсом для такого типа катера", - добавил Василий Радчук

"Кентавр" имеет радиолокационные и оптико-электронные средства, комплекты телевизионных и тепловизионных камер, позволяющих днем ​​и ночью вести наблюдение за обстановкой.

Во время выхода в море состоялась проверка возможностей оптико-электронных сенсоров, автоматическое захвата целей и их онлайн сопровождения, - подчеркнул капитан 1 ранга Василий Радчук.

По завершению всех заводских испытаний и доводки скоростных показателей катера начнут государственные испытания, программа которых уже разработана.

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