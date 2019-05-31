На следующей неделе Зеленский представит новую команду Украины в ТКГ, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Минская площадка обновит свою работу. Насколько я понимаю, это произойдет 5 июня. Будет назначена новая команда, она будет, соответственно, представлена на следующей неделе. Поскольку это будет делать президент, я не буду этого делать. Там увидите некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске

Климкин добавил, что, по его мнению, Зеленский понимает масштабы вызовов со стороны России. "Из тех разговоров, что я имел с новым президентом, я вижу, что есть понимание масштаба этих вызовов. Есть ли понимание детальное, что и когда делать, этого я, конечно, не могу сказать", - сказал глава МИД.

Напомним, 19 мая представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил о прекращении своей деятельность в это органе. Также покинула должность в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Также читайте: Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук