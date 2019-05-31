Марш за освобождение заложников Кремля пройдет 1 июня в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке мероприятия в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "5 лет войны с Россией. 98 политических заключенных Кремля.

120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО. 24 военнопленные моряка в Лефортово.8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас неизвестна.

Русский плен - это не просто незаконные заключения. Это пытки, насилие и нечеловеческие условия.

Каждый день пребывания там - страшная мука, которую переживает сегодня уже более двух сотен украинских граждан.

Их освобождение должно быть приоритетом государства и международного сообщества. Выходи на марш 1 июня в 12:00 в Киеве. Сбор у памятника Шевченко. Напомни о каждом!

Требования родственников заложников, правозащитников и общественных активистов к представителям власти:

- Ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля. Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого содержат в Крыму и РФ. Уполномоченный будет отвечать за поиск путей освобождения заложников, создание гуманитарной переговорной платформы по освобождению заложников, привлечение при необходимости иностранных экспертов, национальных лидеров и лидеров мнений для участия в переговорном процессе, будет способствовать выполнению мероприятий по обеспечению государственной поддержки заложников и их семей. Проект полномочий и зоны ответственности данного должностного лица готов.

- Создать Координационного Совета по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, которая объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля. Этот орган повысит эффективность работы всех участников данных процессов и консолидирует вокруг выполнения Стратегии поддержки и освобождения заложников. Проект положения о работе такого совета уже готов.

- Публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

- способствовать совершенствованию санкционной политики Украины относительно России и ее граждан, причастных к незаконному заключению, пыткам и других форм преследования заложников Кремля.

- Поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятие EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, управляющих репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан.

- Публично поддержать законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также приводит положения о военных преступлений в соответствии с международным правом".