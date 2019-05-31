Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя пребывание миссии МВФ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Международный валютный фонд заявил, что они готовы сотрудничать с Украиной. Я думаю, что будет программа дополнена серьезными вопросами для реализации Украиной. Я считаю, что та программа, которую мы выполняли, она была оптимальной и достаточно эффективной, но досрочные выборы фактически нас остановили", - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что у Украины сейчас нет другой альтернативы, кроме продолжения сотрудничества с Фондом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк

"Мы не можем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами, не пользуясь поддержкой международных организаций, в том числе – МВФ. Нравится нам это или нет – это вынужденные действия", - сказал он.