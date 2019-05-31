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31.05.19 22:41

Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на заседание Совета национальной безопасности и обороны, хотя он является членом СНБО.

Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.

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Напоминаем, 31 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов СНБО, посвященное энергетической безопасности.

Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган 01

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