Кандидатура уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа будет определятся после встречи с Зеленским, - Джемилев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас планируется встреча с Зеленским, но дата еще не определена. После этой встречи мы будем определяться, кого рекомендовать на уполномоченного. Я считаю, что уполномоченный при президенте по вопросам крымскотатарского народа желательно, чтобы был, но не обязательно это должен быть я.

Меджлис определит, кого рекомендовать. Я бы хотел, чтобы назначали кого-то более молодого, потому что мы уже старые, как мамонты", - сказал Джемилев.

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Напоминаем, должность уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа была учреждена в августе 2014 года. На нее был назначен Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об освобождении Джемилева от исполнения обязанностей уполномоченного.