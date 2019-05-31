Партия Таруты пойдет на выборы вместе с "Батькивщиной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Основа".

"Прежде всего речь идет о объединении идеологических платформ партии "Основа" и "Батькивщина" в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах", - отметил Тарута.

По его словам, Юлия Тимошенко - достойная кандидатура для того, чтоб возглавить следующее правительство.

Глава партии "Основа" Андрей Николаенко добавил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него самых рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами "Батькивщины" и "Основы".