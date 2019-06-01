Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора" на странице в Facebook.

"Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщает о том, что с 1 июня 2019 в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов, применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн (кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций)", - указывается в сообщении.

На дорогах установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки транспортных средств выделены 900 площадок, которые оборудованы в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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