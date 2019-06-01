Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы в размере 3 тыс. грн, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания.

С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.", - написал Полторак.

Такое решение министр обороны Украины принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

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