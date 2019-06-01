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01.06.19 10:45

Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели"

В результате усилий Волкера, Перри, Чалого и Тэйлора окно возможностей для встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не закрылось: Владимир Зеленский вчера получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Мостовая.

Состоится он, правда, уже после встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре.

По ее словам, ясно одно: это будет не обмен флюидами, а состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе.

"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность, — отмечает Мостовая, — Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?"

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