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01.06.19 13:09

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родственники заложников, правозащитники и общественные активисты выдвигают ряд требований к представителям власти.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы марша напоминают на странице события в Facebook:

5 лет войны с Россией.
98 политических заключенных Кремля.
120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО.
24 военнопленные моряки в Лефортово.
8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас неизвестна.

"Русский плен - это не просто незаконные заключения. Это пытки, насилие и нечеловеческие условия.
Каждый день пребывания там - страшная мука, которую переживает сегодня уже более двух сотен украинских граждан. Их освобождение должно быть приоритетом государства и международного сообщества", - подчеркивают организаторы марша.

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Также опубликованы требования родственников заложников, правозащитников и общественных активистов к представителям власти:

- Ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля. Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого содержат в Крыму и РФ. Уполномоченный будет отвечать за поиск путей освобождения заложников, создание гуманитарной переговорной платформы по освобождению заложников, привлечение при необходимости иностранных экспертов, национальных лидеров и лидеров мнений для участия в переговорном процессе, будет способствовать выполнению мероприятий по обеспечению государственной поддержки заложников и их семей. Проект полномочий и зоны ответственности данного должностного лица готов.

- Создать Координационный Совет по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля. Этот орган повысит эффективность работы всех участников данных процессов и консолидирует вокруг выполнения Стратегии поддержки и освобождения заложников. Проект положения о работе такого совета уже готов.

- Публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

- способствовать совершенствованию санкционной политики Украины относительно России и ее граждан, причастных к незаконному заключению, пыткам и другим формам преследования заложников Кремля.

- Поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятия EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, управляющих репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан.

- Публично поддержать законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также приводит положения о военных преступлений в соответствии с международным правом.

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Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 01
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 02
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 03
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 04
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 05
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 06
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 07
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 08
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 09
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 10

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 11

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 12
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 13
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 14
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 15
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 16
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 17
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 18
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 19
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 20
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 21
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 22
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 23

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 24
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 25
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 26
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 27
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 28
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 29
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 30
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 31
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 32

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 33
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 34
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 35
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 36
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 37
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 38
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 39
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 40
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 41

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 42

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 43
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 44
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 45
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 46
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований (обновлено) 47

ото: Олег Богачук

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